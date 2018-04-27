Посол Сирии в России: Дамаск считает Де Мистуру необъективным посредником

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва удивлена заявлениями спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры о том, что астанинский процесс достиг пределов своих возможностей.

"Мы считаем де Мистуру необъективным посредником, непрозрачным. Поэтому он говорит, как хочет — в России одно, в другом месте другое", — заявил Хаддад.

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