МИД России выразил надежду на диалог властей Армении с оппозицией

"Мы надеемся, и делаем это действительно искренне, что ситуация будет развиваться исключительно в правовом, конституционном поле, все политические силы проявят ответственность и готовность к конструктивному диалогу", — сказала Захарова в ходе брифинга.