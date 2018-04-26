Москва обратилась к Киеву с жестким требованием

«23 апреля в пункте пропуска «Чонгар» на крымском участке российско-украинской границы представителями спецслужб Украины была задержана руководитель регионального отделения благотворительного движения «Волонтёры победы» Елены Николаевны Одновол», — сказала Захарова.

По её словам, Киеву нужен очередной скандал, который будет связан с Крымом

«По-видимому, власти в Киеве настолько просто ненавидят, а может даже и боятся крымчан, за тот выбор, который они сделали четыре года назад, что готовы видимо сделать всё, чтобы людей наказать либо коллективно, либо индивидуально», — сказала Захарова.

Она отметила, что особое возмущение вызывает тот факт, что задержание активистки было произведено накануне 9 мая.

«Россия решительно осуждает действия украинской стороны, требует прекратить произвол в отношении Елены Одновол и незамедлительно её освободить», — сказала представитель МИД.