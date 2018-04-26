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Москва обратилась к Киеву с жестким требованием
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Москва обратилась к Киеву с жестким требованием 

RT на русском 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала задержание на Украине активистки движения «Волонтёры победы».
«23 апреля в пункте пропуска «Чонгар» на крымском участке российско-украинской границы представителями спецслужб Украины была задержана руководитель регионального отделения благотворительного движения «Волонтёры победы» Елены Николаевны Одновол», — сказала Захарова.
≥≥ Украина арестовала «доверенное лицо» Путина
По её словам, Киеву нужен очередной скандал, который будет связан с Крымом.
«По-видимому, власти в Киеве настолько просто ненавидят, а может даже и боятся крымчан, за тот выбор, который они сделали четыре года назад, что готовы видимо сделать всё, чтобы людей наказать либо коллективно, либо индивидуально», — сказала Захарова.
Она отметила, что особое возмущение вызывает тот факт, что задержание активистки было произведено накануне 9 мая.
«Россия решительно осуждает действия украинской стороны, требует прекратить произвол в отношении Елены Одновол и незамедлительно её освободить», — сказала представитель МИД.
25 апреля стало известно, что суд на два месяца арестовал доверенное лицо Владимира Путина на выборах главы российского государства в Крыму, которая была задержана на контрольно-пропускном пункте «Чонгар» на границе с Крымом.
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