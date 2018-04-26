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Могерини попросила Россию и Иран поспособствовать урегулированию в Сирии
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Могерини попросила Россию и Иран поспособствовать урегулированию в Сирии 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза попросила Москву и Тегеран приложить усилия по налаживанию ситуации в Сирии в целях недопущения возобновления боевых действий, сообщают немецкие СМИ.
«Европейский союз и международное сообщество будут участвовать только в восстановлении Сирии. И то, только под эгидой ООН и исключительно в рамках политических процессов, — сказала Могерини на брюссельской конференции по Сирии. — Целью ЕС является демократическая и объединённая страна. Вместо военных столкновений Евросоюз выбирает оказание гуманитарной помощи».
Она особенно подчеркнула, что теперь Запад «доверяет» сирийского президента Башара Асада России и Ирану, которые в свою очередь, по ее мнению, должны сделать всё возможное, чтобы в дальнейшем воспрепятствовать возможному появлению новых конфликтов в регионе.
Российский посол в ЕС Владимир Чижов парировал, что, если Запад действительно придерживался бы объективного подхода, то было бы неплохо пригласить в свою очередь и представителей сирийского правительства.
«Это один из недостатков данной конференции, — отметил он, — их необходимо было позвать. Так, мы бы все лучше друг друга понимали. К тому же кто-то должен был представлять сирийский народ».
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