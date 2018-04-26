Могерини попросила Россию и Иран поспособствовать урегулированию в Сирии

«Европейский союз и международное сообщество будут участвовать только в восстановлении Сирии. И то, только под эгидой ООН и исключительно в рамках политических процессов, — сказала Могерини на брюссельской конференции по Сирии. — Целью ЕС является демократическая и объединённая страна. Вместо военных столкновений Евросоюз выбирает оказание гуманитарной помощи».

России и Она особенно подчеркнула, что теперь Запад «доверяет» сирийского президента Башара Асада Ирану , которые в свою очередь, по ее мнению, должны сделать всё возможное, чтобы в дальнейшем воспрепятствовать возможному появлению новых конфликтов в регионе.

Российский посол в ЕС Владимир Чижов парировал, что, если Запад действительно придерживался бы объективного подхода, то было бы неплохо пригласить в свою очередь и представителей сирийского правительства.

«Это один из недостатков данной конференции, — отметил он, — их необходимо было позвать. Так, мы бы все лучше друг друга понимали. К тому же кто-то должен был представлять сирийский народ».