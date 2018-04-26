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Россия не проводила обыски в американском генконсульстве в Петербурге
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Россия не проводила обыски в американском генконсульстве в Петербурге 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Россия не проводила показательные обыски в американском генконсульстве в Санкт-Петербурге, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Хотела бы особенно подчеркнуть, что здание американского генерального консульства и резиденция генконсула — речь идет о России — не принадлежат США. Они арендованы у Санкт-Петербурга, находятся в муниципальной собственности. Иначе говоря, у американцев в России никто ничего принадлежащего им не отбирал. Не говоря о том, что не было никаких показательных обысков в чужом доме. Исключительно мы действуем в ответном порядке", — заявила Захарова на брифинге.
США ранее потребовали закрыть генконсульство в Сиэтле 2 апреля и освободить здание резиденции генконсула к 25 апреля. Это было сделано одновременно с выдворением 60 российских дипломатов по подозрению в шпионаже и в качестве ответа на якобы причастность России к инциденту с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.
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