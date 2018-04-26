На Западе могут подыскать нового президента Украины, заявил сенатор Цеков

Очередные президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года. Соцопрос, проведенный на Украине компанией «Рейтинг», показал, что жители страны от нового главы государства больше всего ждут прекращения конфликта в Донбассе. При этом экс-премьер Украины Юлия Тимошенко лидирует по данным соцопроса, ее поддерживают около 14% респондентов, за действующего главу государства Петра Порошенко готовы проголосовать 9% избирателей.

"У меня есть такое ощущение, что западные кураторы Украины могут подыскать нового кандидата на пост главы государства, который проводил бы их политику по продолжению военных действий на Донбассе и конфронтации с Россией", — сказал Цеков РИА Новости в четверг.

Он отметил, что нынешние украинские политики, в том числе Тимошенко и Порошенко, уже не пользуются значительной поддержкой избирателей. Цеков также подчеркнул, что процент тех, кто желал бы окончания конфликта в Донбассе, увеличивается. Однако, по его словам, нынешнее руководство страны до сих пор находится у власти именно благодаря нестабильной ситуации на Украине за счет конфликта на юго-востоке страны.

"Если бы войны не было, социально-экономические проблемы давно лишили бы их (руководящих) кресел", — полагает законодатель.