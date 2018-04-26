Москва обеспокоена ситуацией по ядерной сделке с Ираном

«Относительно совместного всеобъемлющего плана действий и того, что вокруг него творится. У нас все это вызывает серьёзную обеспокоенность, речь конкретно идёт о последних высказываниях президентов США и Франции относительно СВПД по иранской ядерной программе», — заявила Захарова.

По её словам, Россия неоднократно заявляла, что не видит возможности для некоего переголосования по данному документу, внесения в него изменений или дополнений.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не намерен покидать ядерное соглашение по Ирану. В свою очередь президент США Дональд Трамп пообещал Ирану «большие проблемы» в случае, если страна возобновит свою ядерную программу.