Москва потребовала от США вернуть захваченное

Захарова: Москва требует возвращения всех захваченных США российских дипобъектов

"Настаиваем на возвращении всех шести объектов российской собственности, захваченных в США", — подчеркнула дипломат.

По ее словам, представителей российской стороны не пускают на объекты "даже для того, чтобы проверить исправность коммунальных систем". Она указала, что "эти все коммунальные системы эксплуатируются как раз американскими властями". Захарова отметила, что "американские официальные лица неоднократно рекомендовали российской стороне продать эту недвижимость". "Помимо предложений о продаже, поступали предложения о содействии продаже, — продолжила она. — Говорили о том, что нам могут помочь просто в практическом плане". "Интересная такая заинтересованность", — отметила дипломат.

"Мы рассчитываем, что и мировое сообщество обратит внимание на фактический государственный разбой, до которого опустились американские власти", — заключила Захарова.

История захватов

2 сентября 2017 года уже администрация Трампа закрыла генеральное консульство РФ в Сан-Франциско , торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Здания генконсульства и торгпредства находятся в госсобственности России и обладают дипломатическим иммунитетом.