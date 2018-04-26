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Врио вице-премьера Армении обсудил обстановку в стране с администрацией президента России
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Врио вице-премьера Армении обсудил обстановку в стране с администрацией президента России 

Газета.Ru 1 час назад
Врио вице-премьера Армении Армен Геворкян встретился с руководством администрации президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Sputnik Armenia со ссылкой на пресс-службу правительства страны.
В ходе встречи обсуждалась внутриполитическая ситуация в Армении. Также были обсуждены вопросы предстоящего саммита ЕАЭС, а также сотрудничество государственных органов двух стран.
Ранее стало известно, что Армен Геворкян отправился в Москву для консультаций. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России надеются на быстрое урегулирование ситуации в Армении в рамках правового поля.
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