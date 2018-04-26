Ещё
Глава избиркома Севастополя ушел в отставку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава избиркома Севастополя ушел в отставку 

ТАСС 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Александр Петухов ушел в отставку по собственному желанию. Об этом на заседании правительства в четверг сообщил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.
"К сожалению, Александр Юрьевич принял решение продолжить карьеру в другой должности", — сказал Овсянников, поблагодарив Петухова за работу и вручив грамоту правительства Севастополя за организацию в городе выборов президента, состоявшихся 18 марта этого года.
Петухов, в свою очередь, поблагодарил всех членов избирательных комиссий Севастополя за работу.
На вопрос журналистов о дальнейших планах Петухов отметил, что пока раскрывать их не будет. Также пока неизвестно, кто возглавит севастопольский избирком.
Ранее сообщалось, что по итогам президентских выборов глава избиркома Севастополя решением ЦИК был лишен премии, однако эта ситуация никак не комментировалась. Сейчас Петухов отметил, что врученная ему грамота правительства свидетельствует о высокой оценке организации выборов. "Работа выполнена, и выполнена, как мне кажется, очень достойно", — добавил он.
Александр Петухов возглавил избирком Севастополя летом 2017 года.
ТАСС: последние новости
Путин заявил, что России нужен технологический прорыв Захарова: Москва требует возвращения всех захваченных США российских дипобъектов Захарова: решение о том, кто будет руководить Арменией, должно приниматься внутри страны
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джигарханян впал в кому54
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях991
Трагедия Клюева, россияне без торговых центров и другие события дня5
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство27
Россия успокоила «запуганных» морпехов США114
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение