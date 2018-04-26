Глава избиркома Севастополя ушел в отставку

Дмитрий Овсянников. Председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Александр Петухов ушел в отставку по собственному желанию. Об этом на заседании правительства в четверг сообщил губернатор Севастополя

"К сожалению, Александр Юрьевич принял решение продолжить карьеру в другой должности", — сказал Овсянников, поблагодарив Петухова за работу и вручив грамоту правительства Севастополя за организацию в городе выборов президента, состоявшихся 18 марта этого года.

Петухов, в свою очередь, поблагодарил всех членов избирательных комиссий Севастополя за работу.

На вопрос журналистов о дальнейших планах Петухов отметил, что пока раскрывать их не будет. Также пока неизвестно, кто возглавит севастопольский избирком.

Ранее сообщалось, что по итогам президентских выборов глава избиркома Севастополя решением ЦИК был лишен премии, однако эта ситуация никак не комментировалась. Сейчас Петухов отметил, что врученная ему грамота правительства свидетельствует о высокой оценке организации выборов. "Работа выполнена, и выполнена, как мне кажется, очень достойно", — добавил он.

Александр Петухов возглавил избирком Севастополя летом 2017 года.