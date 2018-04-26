Захарова: жертв химатаки в Сирии найти так и не удалось 

Никаких жертв или следов химической атаки, которая, согласно утверждениям США и стран ЕС, произошла в сирийском городе Дума, так и не было найдено. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Этих самых жертв, о которых говорил господин Ле Дриан, или неких пострадавших, либо хотя бы следов применения якобы химического оружия найти пока не удалось», — цитирует Захарову ФАН.
В апреле войска США, Франции и Великобритании нанесли ракетный удар по нескольким объектам правительственной армии Сирии в Хомсе и под Дамаском. Поводом для атаки послужило сообщение «Белых касок» о «химоружии», которое якобы было применено в Думе.