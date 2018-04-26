Ещё
Главы МИД Иордании и России обсудят ситуацию на юге Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главы МИД Иордании и России обсудят ситуацию на юге Сирии 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Глава МИД Иордании Айман Сафади 3 мая в ходе визита в Россию обсудит с российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию на юге Сирии, сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Третьего мая, в этот день, намечен рабочий визит в Россию министра иностранных дел и по делам иммиграции Иорданского Хашимитского Королевства. В ходе переговоров, они запланированы в Сочи, министр иностранных дел России и министр иностранных дел и по делам иммигрантов Иордании планируют обменяться мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней и региональной повестки дня, обсудит состояние и перспективы двустороннего российско-иорданского сотрудничества", — заявила Захарова.
Она добавила, что «центральное место, как ожидается, займет ситуация в Сирии с акцентом на происходящее на юге этой страны, в частности, функционирование там зоны деэскалации, согласованной с участием России, США и Иордании».
"Отдельное внимание будет уделено перспективам продвижения ближневосточного урегулирования, в том числе с учетом опасного обострения ситуации на палестинских территориях, прежде всего, в секторе Газа", — заявила Захарова.
По ее словам, диалог глав МИД двух стран «носит весьма насыщенный характер, его отличает высокая степень доверительности, близости и совпадения подходов двух наших стран по многим ключевым международным и региональным проблемам».
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии»>>
РИА Новости: последние новости
Пескову неизвестно о возможном посещении делегацией Армении Кремля В Госдуме оценили шансы Медведева сохранить премьерское кресло Дворкович на вопрос о блокировке Телеграм: у меня работает
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…271
Макаревич снова оскорбил россиян637
Умерла звезда сериала «Сваты»55
Корабли Балтфлота вошли в Средиземное море140
Как «золотой голос» СССР докатился до алкоголизма11
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
01:05
Музей Москвы запустит речные экскурсии
Новости Москвы
01:16
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение