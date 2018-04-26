Главы МИД Иордании и России обсудят ситуацию на юге Сирии

"Третьего мая, в этот день, намечен рабочий визит в Россию министра иностранных дел и по делам иммиграции Иорданского Хашимитского Королевства. В ходе переговоров, они запланированы в Сочи , министр иностранных дел России и министр иностранных дел и по делам иммигрантов Иордании планируют обменяться мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней и региональной повестки дня, обсудит состояние и перспективы двустороннего российско-иорданского сотрудничества", — заявила Захарова.

Она добавила, что «центральное место, как ожидается, займет ситуация в Сирии с акцентом на происходящее на юге этой страны, в частности, функционирование там зоны деэскалации, согласованной с участием России, США и Иордании».

"Отдельное внимание будет уделено перспективам продвижения ближневосточного урегулирования, в том числе с учетом опасного обострения ситуации на палестинских территориях, прежде всего, в секторе Газа", — заявила Захарова.

По ее словам, диалог глав МИД двух стран «носит весьма насыщенный характер, его отличает высокая степень доверительности, близости и совпадения подходов двух наших стран по многим ключевым международным и региональным проблемам».

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