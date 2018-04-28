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Генконсул США покинул Петербург
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Генконсул США покинул Петербург 

РИА «ФедералПресс» 47 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ранее США выслали 60 российских дипломатов и закрыли представительство России из-за скандального «дела Скрипаля». Примеру американцев последовали несколько стран Европы. В частности, Болгария, Великобритания и многие другие. РФ в ответ выслала 58 сотрудников консульства Америки в Москве и двух работников в Екатеринбурге, а также приняла решение закрыть консульство в Санкт-Петербурге. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил высылку иностранных дипломатов тем, что правительству пришлось предпринимать ответные шаги, но отметил, что Владимир Путин остается сторонником «добрых отношений» между другими странами.
31 марта консульство США освободилось здание на Фурштатской улице. Дипломатам было указано покинуть резиденцию в Гродненском переулке до 30 апреля.
Как передает «Интерфакс» со ссылкой на информированного источника, сотрудники генерального консульства Америка в Санкт-Петербурге освободили резиденцию. Сейчас в здании работают только граждане Российской Федерации — работники охранного предприятия. Генконсул и его супруга практически неделю не появляются в резиденции в Гродненском переулке.
Фото: pixabay.com
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