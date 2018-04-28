Генконсул США покинул Петербург

31 марта консульство США освободилось здание на Фурштатской улице. Дипломатам было указано покинуть резиденцию в Гродненском переулке до 30 апреля.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на информированного источника, сотрудники генерального консульства Америка в Санкт-Петербурге освободили резиденцию. Сейчас в здании работают только граждане Российской Федерации — работники охранного предприятия. Генконсул и его супруга практически неделю не появляются в резиденции в Гродненском переулке.

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