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Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой
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Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой 

RT на русском 1 час назад
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проводит еженедельный брифинг, посвящённый актуальным вопросам международной политики. RT ведёт прямую трансляцию.
RT на русском: последние новости
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