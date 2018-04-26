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Брутер: Макрон может предать свою страну ради хороших отношений с США
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Брутер: Макрон может предать свою страну ради хороших отношений с США 

Sputnik Таджикистан 1 час назад
Фото: Sputnik Таджикистан
«Макрон сам по себе настолько несамостоятелен, неопытен и не обладает достаточной политической волей, что его автоматически тянет к более сильному полюсу власти, которым являются Соединенные Штаты. Он готов одновременно предавать Меркель, предавать Францию, интриговать против России, хотя бы потому, что он этим замещает отсутствие внутренней политики… и пытаться найти свою легитимность в отношениях с наиболее сильной страной», — сказал политолог в эфире радио Sputnik.
Брутер\: Макрон может предать свою страну ради хороших отношений с США  Президент Франции Эммануэль Макрон с женой Брижит находятся с визитом в Вашингтоне. Макрон стал первым из иностранных лидеров, которого американский лидер Дональд Трамп пригласил именно с государственным визитом, предполагающим особые торжественные мероприятия.
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