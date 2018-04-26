Калифорния или Подмосковье? «ЕР» выбрала кандидатов в губернаторы Нижегородской области 

Главный «единоросс» в Нижегородской области депутат Госдумы Денис Москвин выдвинул кандидатуру, спущенную сверху: врио губернатора Глеба Никитина. Зампредседателя Законодательного собрания Ольга Щетинина предложила товарища по работе — депутата заксобрания, военного комиссара Нижегородской области полковника Владимира Пакова. Глава Починсковского района Михаил Ларин тоже посодействовал коллеге — назвал имя главы МСУ Первомайского района Елены Лебедновой. И только президент ОАО «ГАЗ» Николай Пугин не посчитался с корпоративными интересами. Он предложил председателя НРО Союза театральных деятелей России Сергея Кабайло.
— Нижний никогда не был так близок к Калифорнии, как сейчас! — прокомментировали горожане историческое выдвижение в соцсетях.
Американский актер австрийского происхождения Арнольд Шварценеггер стал 38 губернатором штата Калифорния. Он переизбрался на второй срок и, кстати, в начале своего губернаторства намекал на возможность сотрудничества со Ставропольским краем.
Но есть и другие параллели. Губернатором Московской области аж 12 лет был генерал-полковник Борис Громов. Правда, наш кандидат до генерала не дослужился, но и Нижний Новгород даже до третьей столицы не дорос.
Еще одна кандидатура — как по разнарядке, женщина из глубинки. В прошлом году во главу Карелии был поставлен Артур Парфенчиков. Говорят, что президент утвердился в этой кандидатуре, когда узнал его коренное происхождение — хутор Куркиёки. Правда, тот успел поработать главным прокурором Петрозаводска, поруководить ФСС и — на минуточку! — однокурсник Дмитрия Медведева.
Что касается нижегородских претендентов на приставной стул кандидата в кресло губернатора, то они сразу объявили себя командой. Глеб Никитин пообещал все идеи, появившиеся в ходе дискуссии, включить программу работы правительства и Стратегию развития региона.
Елена Лебеднова заявила, что будет бороться за равные права больших городов и малых территорий. Основная ее концепция — выравнивание уровня жизни всего региона. Владимир Паков намерен сделать упор на патриотическое воспитание молодежи, а также навести порядок в остальных сферах нашей жизни.
— Это большая честь работать в такой команде. Чрезвычайно ответственное время настает для нас и для области, — пояснил свою позицию Сергей Кабайло. — Будем работать и в первую очередь развивать наше гражданское общество, прилагать все усилия, чтобы диалог общества и государства был на одном языке, предельно прост и конструктивен.
Теперь участники предварительного голосования встретятся с 964 секретарями местных и первичных отделений партии. Внеочередная конференция «Единой России» 14 июня выберет единого кандидата на выборы губернатора.