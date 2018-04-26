Калифорния или Подмосковье? «ЕР» выбрала кандидатов в губернаторы Нижегородской области

— Нижний никогда не был так близок к Калифорнии, как сейчас! — прокомментировали горожане историческое выдвижение в соцсетях.

Американский актер австрийского происхождения Арнольд Шварценеггер стал 38 губернатором штата Калифорния. Он переизбрался на второй срок и, кстати, в начале своего губернаторства намекал на возможность сотрудничества со Ставропольским краем

Но есть и другие параллели. Губернатором Московской области аж 12 лет был генерал-полковник Борис Громов . Правда, наш кандидат до генерала не дослужился, но и Нижний Новгород даже до третьей столицы не дорос.

Еще одна кандидатура — как по разнарядке, женщина из глубинки. В прошлом году во главу Карелии был поставлен Артур Парфенчиков . Говорят, что президент утвердился в этой кандидатуре, когда узнал его коренное происхождение — хутор Куркиёки. Правда, тот успел поработать главным прокурором Петрозаводска , поруководить ФСС и — на минуточку! — однокурсник Дмитрия Медведева

Что касается нижегородских претендентов на приставной стул кандидата в кресло губернатора, то они сразу объявили себя командой. Глеб Никитин пообещал все идеи, появившиеся в ходе дискуссии, включить программу работы правительства и Стратегию развития региона.

Елена Лебеднова заявила, что будет бороться за равные права больших городов и малых территорий. Основная ее концепция — выравнивание уровня жизни всего региона. Владимир Паков намерен сделать упор на патриотическое воспитание молодежи, а также навести порядок в остальных сферах нашей жизни.

— Это большая честь работать в такой команде. Чрезвычайно ответственное время настает для нас и для области, — пояснил свою позицию Сергей Кабайло. — Будем работать и в первую очередь развивать наше гражданское общество, прилагать все усилия, чтобы диалог общества и государства был на одном языке, предельно прост и конструктивен.