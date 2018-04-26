Ещё
Польша на посту председателя СБ ООН намерена отстаивать сделку с Ираном
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Польша на посту председателя СБ ООН намерена отстаивать сделку с Ираном 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
ВАРШАВА, 26 апр — РИА Новости. Польша на посту председателя Совбеза ООН будет отстаивать сохранение соглашения с Ираном по замораживанию его ядерной программы, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович журналистам в четверг в Варшаве.
Польша в мае примет председательство в Совбезе ООН.
"Важной проблемой будет прекращение договоренности с Ираном на тему замораживания развития ядерной программы. Известно, что 12 мая президент США Дональд Трамп примет определенное решение на эту тему", — сказал Чапутович.
"Мы сотрудничаем с государствами Евросоюза, с самим Евросоюзом. Мы поддерживаем деятельность Франции, Великобритании и Германии по этой теме. Мы считаем, что следовало бы эту договоренность сохранить. Может быть, она подлежит определенной модификации", — добавил глава МИД Польши.
РИА Новости: последние новости
Пескову неизвестно о возможном посещении делегацией Армении Кремля В Госдуме оценили шансы Медведева сохранить премьерское кресло Дворкович на вопрос о блокировке Телеграм: у меня работает
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…184
Макаревич снова оскорбил россиян441
Умерла звезда сериала «Сваты»50
У Клюева нашли тяжелую болезнь26
Банк извинился перед россиянами отменой комиссии14
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
00:20
Жена Тарасова попала в больницу
Шоу-бизнес
01:24
Цымбалюк-Романовская потеряла Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:59
Звезда шоу «Холостяк» попала в ДТП
Шоу-бизнес
00:30
Медики рассказали о состоянии Шарля Азнавура
Шоу-бизнес
03:22
Кончита Вурст перестала быть женщиной
Шоу-бизнес
00:22
«Врачи сделали все»: больного Преснякова насильно увезли
Шоу-бизнес
01:00
Сын Полищук испугал поклонников
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение