Песков заявил об американской паранойе

«Слежку» российских дипломатов за эмигрантами сочли паранойей

« [Эти сообщения] выглядят по-прежнему как первичные, вторичные проявления паранойи, которая временами активируется у наших коллег. Как минимум, если звучат такие обвинения, нужно назвать какие-то конкретные фамилии, конкретные причины, которые побудили американцев выступить с такими заявлениями — ни то, ни другое сделано не было», — сказал Песков.

Ранее в четверг CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщило, что американские спецслужбы заподозрили сотрудников российских дипмиссий в шпионаже за российскими эмигрантами.