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Песков заявил об американской паранойе
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«Слежку» российских дипломатов за эмигрантами сочли паранойей 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Информация в американской прессе о том, что высланные из США российские дипломаты занимались слежкой за эмигрантами из России и их семьями, не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова в четверг, 26 апреля, приводит РИА Новости.
« [Эти сообщения] выглядят по-прежнему как первичные, вторичные проявления паранойи, которая временами активируется у наших коллег. Как минимум, если звучат такие обвинения, нужно назвать какие-то конкретные фамилии, конкретные причины, которые побудили американцев выступить с такими заявлениями — ни то, ни другое сделано не было», — сказал Песков.
≥≥ CNN узнал о шпионах среди российских дипломатов
Ранее в четверг CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщило, что американские спецслужбы заподозрили сотрудников российских дипмиссий в шпионаже за российскими эмигрантами.
В конце марта США объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов после отравления в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в причастности к которому Лондон обвинил Москву. В ответ российские власти выслали 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников американского генерального консульства в Екатеринбурге. Также о высылке сотрудников диппредставительств объявили Австралия, Украина, Канада и более десяти стран Евросоюза.
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не смогла подтвердить, что токсин, которым были отравлены Скрипали, имеет российское происхождение.
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Комментарии9  Ещё 11 источников 
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