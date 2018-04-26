Врачи объяснили симптомы «пострадавших от химатаки» в Гуте

У госпитализированных в Думе было удушье от пыли после бомбардировки, симптомов химического отравления не было, заявили врачи, комментируя «химическую атаку» в Восточной Гуте.

Об этом сообщает РИА «Новости».

В четверг в штаб-квартире ОЗХО Гааге начался совместный брифинг постпредства России при организации и свидетелей срежиссированной «химатаки» в сирийском городе Думе.

Участие во встрече принимают 17 человек, ставших свидетелями событий в Думе.