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В Кремле надеются на скорое урегулирование ситуации в Армении
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В Кремле надеются на скорое урегулирование ситуации в Армении 

РИА Новости 11 минут назад
В КРЕМЛЕ НАДЕЮТСЯ, ЧТО СИТУАЦИЯ В АРМЕНИИ БУДЕТ УРЕГУЛИРОВАНА КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ В РАМКАХ КОНСТИТУЦИОННОГО ПОЛЯ — ПЕСКОВ
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