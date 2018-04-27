Песков рассказал о переговорах с армянскими чиновниками

Общение с представителями Армении, которые приезжали в Москву, было сконцентрировано вокруг необходимости скорейшего урегулирования кризиса в конституционных рамках.
Шли переговоры по линии ведомств, был также телефонный разговор президента России с исполняющим обязанности премьер-министра Армении, напомнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Главным образом это общение было сконцентрировано вокруг необходимости скорейшего урегулирования кризисной ситуации, которая сейчас возникла в Армении, урегулирования, безусловно, в конституционных рамках, таким образом, чтобы был найден консенсус между всеми заинтересованными сторонами", — отметил Песков.
"В этой связи сейчас все ждем и наблюдаем за выборами премьер-министра, которые состоятся в парламенте 1 мая", — уточнил представитель Кремля.
На вопрос, кто из российских высокопоставленных чиновников посетил на днях Армению, о чем писали местные СМИ, Песков ответил, что у него нет такой информации.