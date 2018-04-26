Глава МИД Эстонии обвинил Россию в подрыве европейской безопасности

Встреча Джонсона и его эстонского коллеги Свена Миксера состоялась в Лондоне.

Миксер, в свою очередь, не удержался от обвинений в адрес России

"До тех пор пока Россия продолжает подрывать безопасность и стабильность Европы и НАТО и пытается дискредитировать демократические общества, мы не можем перейти к более открытому и конструктивному сотрудничеству с ней", — отметил эстонский министр.

Главы МИД сошлись на том, что Европа должна сохранять единство и твердость в отношениях с Россией.

Миксер также отметил, что Эстония ждет от предстоящего саммита НАТО «усиления позиции сдерживания» (видимо, все той же России — Sputnik .).

Эстонский чиновник выразил надежду, что страны-члены альянса ускорят рост своих оборонных затрат, чтобы по примеру его страны довести их до требуемых двух процентов от ВВП.

В ходе визита Свен Миксер также встретился с членами оборонного комитета палаты общин парламента, с которыми обсудил сотрудничество Эстонии и Великобритании.

В марте Министерство иностранных дел Эстонии выразило полную поддержку Великобритании и сделанным ею выводам о причастных в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль.

"Виновных в этом ужасном преступлении следует привлечь к ответственности. Мы призываем международную общественность к полному сотрудничеству в осуществлении этого шага", — говорилось в заявлении МИД.

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