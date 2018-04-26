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Глава МИД Эстонии обвинил Россию в подрыве европейской безопасности
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Глава МИД Эстонии обвинил Россию в подрыве европейской безопасности 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
ТАЛЛИН, 26 апр — РИА Новости. Глава британского МИД Борис Джонсон поблагодарил Эстонию за солидарную с Соединенным Королевством позицию в деле об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль. Об этом сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на пресс-службу МИД балтийской республики.
Встреча Джонсона и его эстонского коллеги Свена Миксера состоялась в Лондоне.
Миксер, в свою очередь, не удержался от обвинений в адрес России.
"До тех пор пока Россия продолжает подрывать безопасность и стабильность Европы и НАТО и пытается дискредитировать демократические общества, мы не можем перейти к более открытому и конструктивному сотрудничеству с ней", — отметил эстонский министр.
Главы МИД сошлись на том, что Европа должна сохранять единство и твердость в отношениях с Россией.
Миксер также отметил, что Эстония ждет от предстоящего саммита НАТО «усиления позиции сдерживания» (видимо, все той же России — Sputnik.).
Эстонский чиновник выразил надежду, что страны-члены альянса ускорят рост своих оборонных затрат, чтобы по примеру его страны довести их до требуемых двух процентов от ВВП.
В ходе визита Свен Миксер также встретился с членами оборонного комитета палаты общин парламента, с которыми обсудил сотрудничество Эстонии и Великобритании.
В марте Министерство иностранных дел Эстонии выразило полную поддержку Великобритании и сделанным ею выводам о причастных в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль.
"Виновных в этом ужасном преступлении следует привлечь к ответственности. Мы призываем международную общественность к полному сотрудничеству в осуществлении этого шага", — говорилось в заявлении МИД.
Москва отрицает какую-либо причастность к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а глава МИД Сергей Лавров назвал все обвинения чушью. Россия призывает провести совместное расследование инцидента в Солсбери. Кроме того, Следственный комитет, со своей стороны, возбудил уголовное дело о покушении на российскую гражданку Юлию Скрипаль.
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