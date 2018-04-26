Дворкович рассказал о работающем у него Telegram

Вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович , комментируя сообщения об убытках компаний из-за блокировки Telegram, заявил, что у него мессенджер продолжает работать. «А у меня работает», — сказал Дворкович, отвечая на просьбу о комментарии, передает РИА «Новости». На уточняющий вопрос, продолжает ли он пользоваться мессенджером, вице-премьер промолчал. Google. Ранее в четверг разработчик софта Flexbby заявил, что продолжение нынешних методов борьбы с мессенджером Telegram в ближайшие месяцы может стоить российским компаниям 1 млрд долларов. Почти такую же сумму по итогам года могут недополучить американские Amazon В то же время сообщалось, что Роскомнадзор прекратит веерно вносить крупные подсети в реестр запрещенной информации, перейдя на более точечный подход при блокировке Telegram.