Ещё
«А у меня работает»: Дворкович о Telegram
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дворкович рассказал о работающем у него Telegram 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович, комментируя сообщения об убытках компаний из-за блокировки Telegram, заявил, что у него мессенджер продолжает работать.
«А у меня работает», — сказал Дворкович, отвечая на просьбу о комментарии, передает РИА «Новости».
На уточняющий вопрос, продолжает ли он пользоваться мессенджером, вице-премьер промолчал.
Ранее в четверг разработчик софта Flexbby заявил, что продолжение нынешних методов борьбы с мессенджером Telegram в ближайшие месяцы может стоить российским компаниям 1 млрд долларов. Почти такую же сумму по итогам года могут недополучить американские Amazon и Google.
В то же время сообщалось, что Роскомнадзор прекратит веерно вносить крупные подсети в реестр запрещенной информации, перейдя на более точечный подход при блокировке Telegram.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Песков счел паранойей сообщения слежке российских дипломатов за эмигрантами в США «Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство Россияне упустили свой исторический шанс, поддавшись топорной пропаганде
Комментарии7  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак смогла договориться с Киевом230
Москва требует от Киева освободить активистку Одновол148
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…430
Умерла звезда сериала «Сваты»61
Макаревич снова оскорбил россиян995
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение