В СФ предложили применять контрсанкции не только в ответ на действия стран 

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российские сенаторы предлагают распространить практику контрсанкций не только в ответ на недружественные действия США, но и на решения международных организаций или объединений государств, говорится в проекте заключения экономического комитета Совфеда, который является головным при подготовке рассмотрения закона в Совете Федерации.
Ранее глава комитета Дмитрий Мезенцев сообщил РИА Новости, что сенаторы планируют отправить свое заключение в Госдуму 3 мая.
"Комитет считает целесообразным в тексте законопроекта отметить, что меры противодействия могут применяться Россией не только в ответ на недружественные действия США и иных государств, но и в ответ на решения международных организаций или объединений государств", — отмечается в проекте.
Парламентарии концептуально поддерживают законопроект и отмечают, что его принятие является вынужденным и справедливым ответом на неправомерные с точки зрения международного права действия США и иных государств в отношении России. Документ направлен на преодоление негативных последствий предпринятых против России действий, нарушающих международно-правовые обязательства государств-членов ООН.
"Законопроект является рамочным, наделяет правительство РФ полномочиями о введении ряда мер, если такое решение будет принято президентом России", — подчеркивают сенаторы.