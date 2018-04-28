Ещё
В СФ предложили применять контрсанкции не только в ответ на действия стран
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Британия выгоняет россиян
Британия выгоняет россиян

В СФ предложили применять контрсанкции не только в ответ на действия стран 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российские сенаторы предлагают распространить практику контрсанкций не только в ответ на недружественные действия США, но и на решения международных организаций или объединений государств, говорится в проекте заключения экономического комитета Совфеда, который является головным при подготовке рассмотрения закона в Совете Федерации.
Ранее глава комитета Дмитрий Мезенцев сообщил РИА Новости, что сенаторы планируют отправить свое заключение в Госдуму 3 мая.
"Комитет считает целесообразным в тексте законопроекта отметить, что меры противодействия могут применяться Россией не только в ответ на недружественные действия США и иных государств, но и в ответ на решения международных организаций или объединений государств", — отмечается в проекте.
Парламентарии концептуально поддерживают законопроект и отмечают, что его принятие является вынужденным и справедливым ответом на неправомерные с точки зрения международного права действия США и иных государств в отношении России. Документ направлен на преодоление негативных последствий предпринятых против России действий, нарушающих международно-правовые обязательства государств-членов ООН.
"Законопроект является рамочным, наделяет правительство РФ полномочиями о введении ряда мер, если такое решение будет принято президентом России", — подчеркивают сенаторы.
РИА Новости: последние новости
Медведев готов и дальше трудиться на благо страны Политолог прокомментировал включение России в очередной список США России в чем-то можно поучиться американскому прагматизму, считает Медведев
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев высказался об уходе на отдых225
Британия выгоняет россиян53
Лавров сделал заявление года91
Россиянам анонсировали повышение пенсионного возраста241
США предъявили России новое обвинение34
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение