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Россия требует вернуть захваченную властями США дипсобственность
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Россия требует вернуть захваченную властями США дипсобственность 

Говорит Москва 1 час назад
«Нас туда не пускают даже для того, чтобы проверить исправность коммунальных систем», — сказала Захарова, передаёт РИА Новости.
В среду представители американских властей прибыли к закрытой резиденции генконсульства России в Сиэтле, открыли ворота и вошли в здание. Ранее Вашингтон потребовал освободить резиденцию к 25 апреля. Это было сделано одновременно с выдворением 60 российских дипломатов из-за подозрения в причастности Москвы к инциденту в Солсбери. До этого в США были закрыты другие объекты российской собственности.
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