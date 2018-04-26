Депутат прокомментировал возможный запрет транзита российских судов через Украину

Ранее Правительство Украины поддержало инициативу министерства инфраструктуры закрыть украинские территориальные воды для российских судов.

Закрытие территориальных вод Украины для российских кораблей в Киеве объяснили «реальной террористической угрозой», которая якобы исходит от РФ

— Санкции со стороны Украины каждый раз приобретают все более насыщенный националистический оттенок. И они решают не столько экономические задачи, сколько — политические. Ведь отказ от транзита — это еще один гвоздь в крышку гроба экономики Украины, — отметил депутат в интервью ФАН.