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Депутат прокомментировал возможный запрет транзита российских судов через Украину
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Депутат прокомментировал возможный запрет транзита российских судов через Украину 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Ранее Правительство Украины поддержало инициативу министерства инфраструктуры закрыть украинские территориальные воды для российских судов.
Закрытие территориальных вод Украины для российских кораблей в Киеве объяснили «реальной террористической угрозой», которая якобы исходит от РФ.
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик считает, что подобные ограничения принесут вред экономике Киева.
— Санкции со стороны Украины каждый раз приобретают все более насыщенный националистический оттенок. И они решают не столько экономические задачи, сколько — политические. Ведь отказ от транзита — это еще один гвоздь в крышку гроба экономики Украины, — отметил депутат в интервью ФАН.
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