В Совфеде отреагировали на проникновение представителей Госдепа в генконсульство России

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление представителя американского Госдепа Хизер Науэрт, которая назвала проникновение американских сотрудников в здание генконсула России в Сиэтле законным. Об этом сообщает RT.

По его словам, в настоящее время американская сторона демонстрирует «наплевательское» отношение ко всем дипломатическим конвенциям.

"По закону, если им было необходимо убедиться, что консульство не работает и оттуда все уехали, нужно было пригласить представителя консульства, чтобы он открыл здание и показал им все помещения. Но врываться и ломать замок — это полный беспредел, который нельзя просто так оставлять", — заявил Джабаров.

Он добавил, что такое «неприличное поведение» будет продолжаться, пока Россия не ответит на подобные действия.