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В Совфеде отреагировали на проникновение представителей Госдепа в генконсульство России
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В Совфеде отреагировали на проникновение представителей Госдепа в генконсульство России 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление представителя американского Госдепа Хизер Науэрт, которая назвала проникновение американских сотрудников в здание генконсула России в Сиэтле законным. Об этом сообщает RT.
По его словам, в настоящее время американская сторона демонстрирует «наплевательское» отношение ко всем дипломатическим конвенциям.
"По закону, если им было необходимо убедиться, что консульство не работает и оттуда все уехали, нужно было пригласить представителя консульства, чтобы он открыл здание и показал им все помещения. Но врываться и ломать замок — это полный беспредел, который нельзя просто так оставлять", — заявил Джабаров.
Он добавил, что такое «неприличное поведение» будет продолжаться, пока Россия не ответит на подобные действия.
"И американскому суду стоит дать правовую оценку действиям Госдепартамента", — заметил Джабаров.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в фейсбуке заявила, что проникновение представителей правительства США на территорию генконсульства России в Сиэтле является государственным рейдерским захватом.
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