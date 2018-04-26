Башмет приглашен на инаугурацию Путина

Юрий Башмет приглашен на инаугурацию Владимира Путина

Башмет подтвердил, что был приглашен. Он также отметил, что обычно в Кремль одевается более торжественно, чем в повседневной жизни, и не намерен изменять себе и в этот раз.

Юрий Башмет поделился и своей профессиональной оценкой работы коллег из президентского оркестра, которые сыграют в день инаугурации Владимира Путина. "Сейчас лучше стали играть", — признал он. Вместе с тем, сам Башмет бы не хотел играть в составе коллектива. "Это совершенно разные профессии", — констатирует он.