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Башмет приглашен на инаугурацию Путина
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Юрий Башмет приглашен на инаугурацию Владимира Путина 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Музыкант и дирижер, народный артист СССР Юрий Башмет рассказал рассказал о своем приглашении на церемонию инаугурации президента России Владимира Путина 7 мая, сообщает РИА "Новости".
Башмет подтвердил, что был приглашен. Он также отметил, что обычно в Кремль одевается более торжественно, чем в повседневной жизни, и не намерен изменять себе и в этот раз.
Юрий Башмет поделился и своей профессиональной оценкой работы коллег из президентского оркестра, которые сыграют в день инаугурации Владимира Путина. "Сейчас лучше стали играть", — признал он. Вместе с тем, сам Башмет бы не хотел играть в составе коллектива. "Это совершенно разные профессии", — констатирует он.
В этом году Юрий Башмет отметил 65-летие. С юбилеем его поздравляли президент России Владимир Путин и премьер-министр страны Дмитрий Медведев.
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Комментарии1  Ещё 4 источника 
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