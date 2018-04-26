В торгпредстве России рассказали о поддержке со стороны британского бизнеса

"Мне затруднительно комментировать слухи. Могу лишь сказать, что такой шаг Лондона, если он действительно будет предпринят, ударит и по российским, и по британским деловым кругам и еще сильнее усугубит и так мало позитивную ситуацию", — сказал Абрамов.

По его словам, после высылки российских дипломатов с британской территории в ведомстве получили поддержку со стороны представителей британского бизнеса.

"Это были в основном те бизнесмены, кто активно ведет бизнес в России. Те, кто видит реальную картину и ситуацию на российском рынке, и видят к себе хорошее отношение в России. Поэтому их видение отличается от официальной позиции", — рассказал Абрамов.