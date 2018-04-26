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В торгпредстве России рассказали о поддержке со стороны британского бизнеса
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В торгпредстве России рассказали о поддержке со стороны британского бизнеса 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: Газета.Ru
Торговый представитель России в Великобритании Борис Абрамов заявил, что возможное закрытие российского торгпредства в Лондоне ударит по бизнесу в обеих странах, передает РИА «Новости».
"Мне затруднительно комментировать слухи. Могу лишь сказать, что такой шаг Лондона, если он действительно будет предпринят, ударит и по российским, и по британским деловым кругам и еще сильнее усугубит и так мало позитивную ситуацию", — сказал Абрамов.
По его словам, после высылки российских дипломатов с британской территории в ведомстве получили поддержку со стороны представителей британского бизнеса.
"Это были в основном те бизнесмены, кто активно ведет бизнес в России. Те, кто видит реальную картину и ситуацию на российском рынке, и видят к себе хорошее отношение в России. Поэтому их видение отличается от официальной позиции", — рассказал Абрамов.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает провокацией сообщения о возможном закрытии торгового представительства России в Лондоне.
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