В торгпредстве России заявили о поддержке от бизнеса Британии после высылки дипломатов 

Торговый представитель России в Великобритании Борис Абрамов заявил, что торгпредство получило поддержку от представителей британского бизнеса после высылки российских дипломатов из Великобритании.
«Как ни странно, мы получили поддержку от наших партнеров, когда началась вся эта история и высылка дипломатов. Это были в основном те бизнесмены, кто активно ведёт бизнес в России», — сказал торгпред.
По его словам, поддержку оказали «те, кто видит реальную картину и ситуацию на российском рынке, и видят к себе хорошее отношение в Российской Федерации».
В начале арпеля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что возможное закрытие Лондоном торгового представительства России в Лондоне без внимания не останется.