Дипломаты-шпионы следили за перебежчиками из России

Среди десятков российских дипломатов, высланных США в прошлом месяце, были шпионы, которые, по мнению сотрудников правоохранительных органов и разведки США, следили за перебежчиками из России и их семьями, переехавшими в США, сообщает Си-эн-эн со ссылкой на американских официальных лиц.

По крайней мере, был зафиксирован как минимум один эпизод, когда шпион из числа российских дипломатов выслеживал гражданина РФ, который находился под защитой ЦРУ . Речь идет о неназванном россиянине, который переехал в США и получил американские документы на другое имя.

Этот и другие эпизоды разведывательные данные США вызвали озабоченность тем, что русские готовились атаковать русских эмигрантов в США, названных Кремлем предателями или врагами, заявили сотрудники правоохранительных органов и разведки.

Телеканал отмечает, что этот эпизод и другие американские разведданные вызывают подозрение, что россияне готовились к нападению на российских эмигрантов в США, обозначенных Кремлем как предатели или враги, заявили сотрудники правоохранительных органов и разведки.

В ЦРУ и Белом доме отказались от комментариев по данному вопросу. Российское посольство в США не ответило на запрос о комментарии.