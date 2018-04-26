Ещё
Дипломаты-шпионы следили за перебежчиками из России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дипломаты-шпионы следили за перебежчиками из России 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Среди десятков российских дипломатов, высланных США в прошлом месяце, были шпионы, которые, по мнению сотрудников правоохранительных органов и разведки США, следили за перебежчиками из России и их семьями, переехавшими в США, сообщает Си-эн-эн со ссылкой на американских официальных лиц.
По крайней мере, был зафиксирован как минимум один эпизод, когда шпион из числа российских дипломатов выслеживал гражданина РФ, который находился под защитой ЦРУ. Речь идет о неназванном россиянине, который переехал в США и получил американские документы на другое имя.
Этот и другие эпизоды разведывательные данные США вызвали озабоченность тем, что русские готовились атаковать русских эмигрантов в США, названных Кремлем предателями или врагами, заявили сотрудники правоохранительных органов и разведки.
Телеканал отмечает, что этот эпизод и другие американские разведданные вызывают подозрение, что россияне готовились к нападению на российских эмигрантов в США, обозначенных Кремлем как предатели или враги, заявили сотрудники правоохранительных органов и разведки.
В ЦРУ и Белом доме отказались от комментариев по данному вопросу. Российское посольство в США не ответило на запрос о комментарии.
Опасения усилились после отравления в Великобритании бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, которая является гражданином России. Британские и американские чиновники обвинили российскую разведку в использовании нервно-паралитического агента при попытке отравления.
ИноСМИ: последние новости
Россияне, расстроенные невозможностью получить визы, отказываются от планов провести отпуск в США Нелепое предложение США включить Россию в список стран-спонсоров терроризма Ирина Роднина: Винить во всех бедах Россию очень удобно
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель203
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США56
Глава МЧС ответил Михалкову219
«Лучше бы умер. Нет человека — нет проблемы»120
Назван доход говорившей с Путиным звезды8
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
01:13
Украшения из настоящих черепов делает татуировщица
Общество
00:46
Правящая партия Армении готова сменить лидера
В мире Кавказ
00:36
Астероид-гигант несется к Земле
Наука Общество
01:24
CNN узнал о шпионах среди российских дипломатов
В мире Политика
00:52
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель
Оружие
06:04
Пугачева фантастически помолодела
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение