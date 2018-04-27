В Токио захотели новых проектов с России

«Я надеюсь, что благодаря обмену, который происходит между нашими странами в различных областях, произойдет углубление взаимопонимания обеих сторон, а также будут реализованы новые проекты сотрудничества, что приведет к дальнейшему развитию обменов между гражданами Японии и России, экономическими кругами и политическими партиями обеих стран», — передает РИА «Новости» слова Абэ.

Абэ также отметил, что стабильные отношения между двумя странами важны для стабильности и развития Азиатско-тихоокеанского региона.

Отмечается, что приветствие Абэ, направленное участникам форума, зачитал посол Японии в России Тоехиса Кодзуки.

В четверг парламентская делегация во главе с генсеком правящей Либерально-демократической партии Японии Тосихиро Никаи прибыла в Россию для участия в четвертом российско-японском форуме «Точки соприкосновения».

Напомним, в феврале премьер Японии Синдзо Абэ изъявил желание после выборов российского президента посетить Россию с визитом и провести встречу на высшем уровне.