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В Токио захотели новых проектов с Россией
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В Токио захотели новых проектов с Россией 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Япония надеется на углубление взаимопонимания с Россией и развитие новых проектов, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в приветствии участникам российско-японского форума «Точки соприкосновения».
«Я надеюсь, что благодаря обмену, который происходит между нашими странами в различных областях, произойдет углубление взаимопонимания обеих сторон, а также будут реализованы новые проекты сотрудничества, что приведет к дальнейшему развитию обменов между гражданами Японии и России, экономическими кругами и политическими партиями обеих стран», — передает РИА «Новости» слова Абэ.
Абэ также отметил, что стабильные отношения между двумя странами важны для стабильности и развития Азиатско-тихоокеанского региона.
Отмечается, что приветствие Абэ, направленное участникам форума, зачитал посол Японии в России Тоехиса Кодзуки.
В четверг парламентская делегация во главе с генсеком правящей Либерально-демократической партии Японии Тосихиро Никаи прибыла в Россию для участия в четвертом российско-японском форуме «Точки соприкосновения».
Напомним, в феврале премьер Японии Синдзо Абэ изъявил желание после выборов российского президента посетить Россию с визитом и провести встречу на высшем уровне.
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