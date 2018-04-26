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Депутат ГД: нужно адекватно ответить на действия США в Сиэтле
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Депутат ГД: нужно адекватно ответить на действия США в Сиэтле 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости Крым. Действия властей США в Сиэтле нарушают дипломатическую неприкосновенность, Россия должна адекватно на них ответить. Об этом РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
Ранее представители американских властей вошли на территорию генконсульства РФ в Сиэтле и проникли в здание. В МИД России назвали такие действия рейдерским захватом.
"В данной ситуации только адекватный ответ может быть и все. Значит, не понимают они по-человечески, ну значит надо точно такие же предпринимать меры по отношению либо к Спасо-Хаус, либо к одному из консульств. Раз они не считают его подпадающим под конвенцию дипломатической неприкосновенности, значит и нам не надо соблюдать эти международные правила, — считает Калашников. — Я давно говорил, когда в прошлый раз они нахально сняли наш флаг, что если мы не ответим, они будут наглеть дальше. Вот они это и продолжают делать".
В марте США объявили о закрытии российского генконсульства в Сиэтле и предписали покинуть резиденцию консула до 25 апреля. Кроме того, Вашингтон потребовал, чтобы 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников миссии при ООН, покинули страну.
Штаты объяснили свои действия «причастностью Москвы к покушению на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию», не предоставив никаких доказательств.
В ответ Москва объявила о высылке такого же количества американских дипломатов и отозвала разрешение на работу консульства США в Санкт-Петербурге.
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