Депутат ГД: нужно адекватно ответить на действия США в Сиэтле

Ранее представители американских властей вошли на территорию генконсульства РФ в Сиэтле и проникли в здание. В МИД России назвали такие действия рейдерским захватом.

"В данной ситуации только адекватный ответ может быть и все. Значит, не понимают они по-человечески, ну значит надо точно такие же предпринимать меры по отношению либо к Спасо-Хаус, либо к одному из консульств. Раз они не считают его подпадающим под конвенцию дипломатической неприкосновенности, значит и нам не надо соблюдать эти международные правила, — считает Калашников. — Я давно говорил, когда в прошлый раз они нахально сняли наш флаг, что если мы не ответим, они будут наглеть дальше. Вот они это и продолжают делать".

В марте США объявили о закрытии российского генконсульства в Сиэтле и предписали покинуть резиденцию консула до 25 апреля. Кроме того, Вашингтон потребовал, чтобы 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников миссии при ООН , покинули страну.

Штаты объяснили свои действия «причастностью Москвы к покушению на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию», не предоставив никаких доказательств.