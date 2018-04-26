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Выбран диктор для проведения инаугурации президента
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Выбран диктор для проведения инаугурации президента 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Инаугурацию Владимира Путина 7 мая проведет кремлевский диктор Евгений Хорошевцев, у него уже есть опыт работы на таких мероприятиях, рассказал источник, знакомый с ходом подготовки.
«Подготовка к инаугурации идет полным ходом. Провести мероприятие решили поручить диктору Евгению Хорошевцеву, который и ранее проводил инаугурации», — сказал источник РИА «Новости».
Сам Хорошевцев ранее говорил, что у него есть сменщик и что сам он сейчас в Кремле постоянно не работает. Кремлевский диктор также рассказывал, что нашел себе преемника.
Напомним, Путин победил на выборах президента России с результатом 76,68% голосов. Инаугурация Владимира Путина пройдет 7 мая.
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