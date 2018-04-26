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РФ обвинила США в недружественных действиях
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РФ обвинила США в недружественных действиях 

ТАСС 1 час назад
Фото: © AP Photo/Wong Maye-E
Действия Соединенных Штатов в отношении российской дипломатической собственности в Сиэтле в среду являются недружественными, неконструктивными и антироссийскими. Такое мнение выразил посол России в США Анатолий Антонов в беседе с журналистами.
"Этот прекрасный день омрачен американскими действиями — очень неконструктивными, очень недружественными, я бы сказал даже, антироссийскими", — заявил Антонов.
"Сегодня американские власти сорвали замок со здания, где проживал генеральный консул РФ в Сиэтле. Они пошли в нарушение всех международных конвенций, всех договоренностей. Кроме печали и горести этот жест ничего не вызывает", — убежден он.
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Комментарии18  Ещё 6 источников 
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