РФ обвинила США в недружественных действиях

"Этот прекрасный день омрачен американскими действиями — очень неконструктивными, очень недружественными, я бы сказал даже, антироссийскими", — заявил Антонов.

"Сегодня американские власти сорвали замок со здания, где проживал генеральный консул РФ в Сиэтле. Они пошли в нарушение всех международных конвенций, всех договоренностей. Кроме печали и горести этот жест ничего не вызывает", — убежден он.