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Американские визы будут выдавать с задержкой
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Американские визы будут выдавать с задержкой 

News.ru 1 час назад
Генконсул США в Екатеринбурге Пол Картер прокомментировал ситуацию с выдачей американских виз для россиян. По его словам, процедура рассмотрения заявки на визу США для граждан России ничем не изменилась после закрытия генконсульства в Санкт-Петербурге. Но он подчеркнул, что продолжительность ожидания очереди на собеседование значительно увеличилось.
«Процедура осталась той же, просто теперь у нас нет стольких сотрудников, чтобы удовлетворить спрос»,
— сообщил Картер. Как сообщают «Известия», на вопрос вырос или сократился поток российских граждан, желающих посетить Соединённые Штаты,
дипломат затруднился ответить.
Россия закрыла генконсульство США в Санкт-Петербурге, а также выдворила из страны 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства в Екатеринбурге.
Это стало ответной мерой на высылку 60 российских дипломатов из США.
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