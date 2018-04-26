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В Госдепе назвали причины проникновения на территорию российского консульства
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В Госдепе назвали причины проникновения на территорию российского консульства 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт назвала предпринятые американским правительством действия по проникновению в генеральное консульство России в Сиэтле «законным ответом» на политику Кремля. По ее словам, власти таким образом убедились в том, что здание освободили. Об этом Науэрт написала в Twitter.
«Мы заставили российских представителей покинуть консульство в ответ на применение российскими службами военного нервно-паралитического вещества в Великобритании», — напомнила Науэрт причину закрытия консульства.
«Никакого вторжения, просто стандартные и законные действия в ответ на продолжение неудержимого поведения со стороны России», — добавила она.
Ранее ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она заявила, что подобное проникновение следует рассматривать как рейдерский захват. 24 апреля представители должны были покинуть Сиэтл.
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