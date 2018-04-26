В Госдепе назвали причины проникновения на территорию российского консульства

Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт назвала предпринятые американским правительством действия по проникновению в генеральное консульство России в Сиэтле «законным ответом» на политику Кремля. По ее словам, власти таким образом убедились в том, что здание освободили. Об этом Науэрт написала в Twitter.

«Мы заставили российских представителей покинуть консульство в ответ на применение российскими службами военного нервно-паралитического вещества в Великобритании », — напомнила Науэрт причину закрытия консульства.

«Никакого вторжения, просто стандартные и законные действия в ответ на продолжение неудержимого поведения со стороны России», — добавила она.