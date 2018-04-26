Российские дипломаты покинули Генконсульство в Сиэтле под песню «Прощание славянки»

Государственный рейдерский захват. Так вторжение в здание российского Генконсульства в Сиэтле назвали в МИД РФ . Ранее дипломаты освободили здание миссии по требованию американской стороны, однако оно остается госсобственностью России

Сотрудники российского консульства в Сиэтле абсурдному решению американских властей вынуждены были подчиниться. Но покидали резиденцию генерального консула в этом городе США наши дипломаты гордо — с российскими флагами и под песню «Прощание славянки».

Уезжая, как и поступают хозяева, отключили свет и газ. Двери закрыли на замок. Незваных гостей, появившихся у ограды на следующий день, все это не смутило. Представители Госдепа деловито растянули над калиткой голубой полиэтилен. Под него запустили человека со сверлом.

После того, как проникли внутрь, по-хозяйски прогулялись по двору и поднялись на крыльцо, где, уже не таясь, повторили процедуру взлома и с входной дверью самого особняка. Вот комментарий официального представителя МИД Марии Захаровой

"Спешите видеть: американские власти начали захват комплекса зданий российского Генерального консульства в Сиэтле. Редкое зрелище — государственный рейдерский захват".

Нарушены не только международные конвенции о дипломатических и консульских сношениях, которые США вообще-то подписывали. Попраны даже сами американские законы. Ведь это по-прежнему российская собственность на посещение, которой наша страна согласия не давала. Но в Госдепе, судя по твитту Хизер Науэрт, об этом даже не задумывались.

"Сегодня официальные представители Государственного департамента США проникли в здание в Сиэтле, чтобы подтвердить, что оно было освобождено. Мы будем охранять и поддерживать там порядок в соответствии с нашими обязательствами. Никакого вторжения, просто твердая, законная реакция на продолжающееся, возмутительное поведение России".

В общем, все тот же сценарий, обкатанный сначала при Обаме на захватах загородных объектов российского посольства в Вашингтоне и постпредства при ООН Нью-Йорке , а потом и при Трампе с консульством в Сан-Франциско и зданием российского торгового представительства в американской столице.

Резиденции генконсула Российской Федерации почти 25 лет. Так изнутри выглядела взломанная накануне резиденция. Интервью с ее хозяином Валерием Тимашовым мы записывали в тот момент, когда на паркете гостиной громоздились коробки, в которые дипломаты складывали то, что увозили с собой.

"Здесь проходили наши мероприятия. Сюда приходили наши американские коллеги и партнеры. Здесь собирались наши соотечественники. Здесь проходили и 9 мая и 12 июня. В прошлом году впервые в Сиэтле уникально прошел марш «Бессмертный полк», — рассказал генконсул РФ в Сиэтле Валерий Тимашов.

В этом году на всех этих праздниках и мероприятиях сотрудников российского консульства по понятным причинам уже не будет.

Для закрытия консульства в Сиэтле американские власти придумали абсурдный предлог. Якобы наши дипломаты в перерывах между выдачей виз и новых паспортов, еще и шпионили за базой подводных лодок и заводом Boeing. При этом никого из тех, кто работал в последнем российском консульстве на западном побережье США из самих США в итоге так и не выслали.