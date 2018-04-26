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CNN: среди 60 высланных из США российских дипломатов были разведчики, следившие за перебежчиками из РФ для их устранения
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CNN: среди 60 высланных из США российских дипломатов были разведчики, следившие за перебежчиками из РФ для их устранения 

Newsru.com 2 часа назад
Фото: Newsru.com
Среди 60 российских дипломатов, которые
были высланы
из США в конце марта по решению Белого дома, были агенты спецслужб, выслеживавшие перебежчиков из РФ и членов их семей на территории США. Об этом сообщает телеканал
со ссылкой на информацию американских правоохранительных органов и разведсообщества.
Как стало известно журналистам, был зафиксирован по меньшей мере один эпизод, когда российские разведчики из числа высланных «дипломатов» выслеживали человека, находящегося под защитой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Речь идет о неизвестном россиянине, переехавшим в США и получившим американские документы на другое имя.
Американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия готовит очередной акт возмездия по устранению российских эмигрантов, на которых в Кремле уже поставили штамп «предателей» и «врагов страны», по аналогии с экс-сотрудником ГРУ
Сергеем Скрипалем, отравленным в Солсбери.
О высылке 60 российских дипломатов США объявили 26 марта. Причиной послужила химическая атака на Скрипаля и его дочь в Солсбери. Великобритания считает Россию причастной к их отравлению нервно-паралитическим газом «Новичок», в Москве все обвинения отвергают и 5 апреля
заявили об ответной высылке
из страны 58 сотрудников посольства США в Москве и двоих работников генерального консульства Соединенных Штатов в Екатеринбурге.
Выслать российских дипломатов решили многие страны ЕС. Германия, Франция и Польша выслали по четыре дипломата, Литва и Чехия — по три, Дания, Испания, Италия и Нидерланды — по два, Венгрия, Латвия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Швеция и Эстония — по одному. Также Канада выслала
четырех
российских дипломатов, Австралия —
двоих
4 апреля в Госдепартаменте США заявили, что Россия
может прислать
замену 60 дипломатам, которые были высланы в конце марта. При этом Соединенные Штаты исходили из того, что Москва также готова принять новых американских дипломатов взамен тех, которые высылаются в ответ на решение Вашингтона.
На прошлой неделе СМИ  писали
о том, что президент США Дональд Трамп разозлился на своих советников, когда узнал, что его государство в связи с «делом Скрипалей» выслало гораздо больше российских дипломатов, чем другие страны. Оказалось, что глав государства удовлетворился заверениями помощников, пообещавших, что высылка будет соразмерной аналогичным действиям других государств.
Когда Трамп узнал, что Франция и Германия вышлют только по четыре дипломата, он пришел в ярость, так как ранее США заявили о высылке 60 сотрудников российских диппредставительств. Президент рассчитывал, что союзники вышлют также по 60 человек, отмечали журналисты The Washington Post.
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