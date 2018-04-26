CNN: среди 60 высланных из США российских дипломатов были разведчики, следившие за перебежчиками из РФ для их устранения

Среди 60 российских дипломатов, которые

были высланы

из США в конце марта по решению Белого дома, были агенты спецслужб, выслеживавшие перебежчиков из РФ и членов их семей на территории США. Об этом сообщает телеканал

со ссылкой на информацию американских правоохранительных органов и разведсообщества.

Как стало известно журналистам, был зафиксирован по меньшей мере один эпизод, когда российские разведчики из числа высланных «дипломатов» выслеживали человека, находящегося под защитой Центрального разведывательного управления ( ЦРУ ) США. Речь идет о неизвестном россиянине, переехавшим в США и получившим американские документы на другое имя.

Американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия готовит очередной акт возмездия по устранению российских эмигрантов, на которых в Кремле уже поставили штамп «предателей» и «врагов страны», по аналогии с экс-сотрудником ГРУ

О высылке 60 российских дипломатов США объявили 26 марта. Причиной послужила химическая атака на Скрипаля и его дочь в Солсбери. Великобритания считает Россию причастной к их отравлению нервно-паралитическим газом «Новичок», в Москве все обвинения отвергают и 5 апреля

заявили об ответной высылке

из страны 58 сотрудников посольства США в Москве и двоих работников генерального консульства Соединенных Штатов в Екатеринбурге

четырех

двоих

4 апреля в Госдепартаменте США заявили, что Россия

может прислать

замену 60 дипломатам, которые были высланы в конце марта. При этом Соединенные Штаты исходили из того, что Москва также готова принять новых американских дипломатов взамен тех, которые высылаются в ответ на решение Вашингтона.

На прошлой неделе СМИ писали

о том, что президент США Дональд Трамп разозлился на своих советников, когда узнал, что его государство в связи с «делом Скрипалей» выслало гораздо больше российских дипломатов, чем другие страны. Оказалось, что глав государства удовлетворился заверениями помощников, пообещавших, что высылка будет соразмерной аналогичным действиям других государств.