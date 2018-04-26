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Макрон рассказал, как сблизить астанинский и женевский процессы по Сирии
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Макрон рассказал, как сблизить астанинский и женевский процессы по Сирии 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что усилия «малой группы стран» помогут сблизить астанинский и женевский процессы по урегулированию в Сирии.
"Новая малая группа сможет создать мост между Астаной и Женевой, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе и открыть каналы связи с Россией и Турцией", — сказал Макрон на пресс-конференции в Вашингтоне.
По его словам, консультации группы ведутся на протяжении последних недель в следующем составе: США, Великобритания, Франция, Иордания, Саудовская Аравия. «Мы также координируемся с Турцией и Германией», — пояснил Макрон.
"И мы хотим проводить дискуссии с постоянными членами СБ ООН и нашими союзниками в регионе", — добавил он.
Макрон при этом подчеркнул, что астанинский процесс Францию не устраивает. «Этот процесс нас не удовлетворяет, потому что он, по моему мнению, не дает результатов, поскольку приводит к расчленению Сирии», — сказал Макрон. В то же время он признал, что астанинский процесс включает важные страны региона, влияющие на ситуацию в Сирии. Женевский процесс под эгидой ООН президент назвал «очень легитимным».
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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