Американские дипломаты покинули резиденцию в Гродненском переулке Петербурга

Резиденция генерального консула США , расположенная в Гродненском переулке Санкт-Петербурга , полностью освобождена американскими дипломатами. В здании присутствуют только охранники соответствующего российского предприятия. Освободить особняк было предписано в срок до 30 апреля

Напомним, что в минувшем марте США выслали 60 российских дипломатов и закрыли представительство нашей страны в Сиэтле из-за «дела Скрипаля». В ответ, в том числе, было принято решение закрыть генконсульство Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге.