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Американские дипломаты покинули резиденцию в Гродненском переулке Петербурга
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Американские дипломаты покинули резиденцию в Гродненском переулке Петербурга 

Интересант 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Резиденция генерального консула США, расположенная в Гродненском переулке Санкт-Петербурга, полностью освобождена американскими дипломатами. В здании присутствуют только охранники соответствующего российского предприятия. Освободить особняк было предписано в срок до 30 апреля
Напомним, что в минувшем марте США выслали 60 российских дипломатов и закрыли представительство нашей страны в Сиэтле из-за «дела Скрипаля». В ответ, в том числе, было принято решение закрыть генконсульство Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге.
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