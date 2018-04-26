Консул США рассказал о порядке выдачи виз после закрытия генконсульства в Петербурге 

По словам Генконсула США, время ожидания в очереди на выдачу виз увеличилось.
Процедура рассмотрения заявки на визу США для граждан России не изменилась в связи с закрытием генконсульства в Санкт-Петербурге. Об этом заявил Генконсул США в Екатеринбурге Пол Картер.
«Процедура осталась той же, просто теперь у нас нет стольких сотрудников, чтобы удовлетворить спрос», — приводит слова Генконсула РИА Новости.
Он добавил, что время ожидания в очереди на собеседование для получения визы увеличилось.
1 апреля стало известно, что американские дипломаты покинули здание генконсульства в Петербурге.