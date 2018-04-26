СМИ: среди высланных российских дипломатов США нашли «шпионов», выслеживающих перебежчиков

Отмечен как минимум один подобный случай

Среди десятков высланных в марте из Соединенных Штатов работников российской дипломатической миссии, как подозревают американские власти, были сотрудники спецслужб, которые выслеживали перебежчиков из России и членов их семей. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные неназванных американских правоохранителей и разведсообщества.

По информации источников телеканала, отмечен как минимум один случай, когда российские агенты из числа высланных сотрудников дипмиссии выслеживали гражданина, находящегося под программой защиты Центрального разведывательного управления ( CIA ) Соединенных Штатов.

Речь идет о таинственном россиянине, который перебрался в США и получил американские документы, удостоверяющие личность.

В связи с этим, по словам собеседника CNN, американские спецслужбы пришли к выводу, что российская сторона готовит очередной акт возмездия по устранению эмигрантов из России, на которых в Кремле уже поставили клеймо «предателей» и «врагов государства».

Представители американской разведки и Белого дома отказались от комментариев на эту тему, в российском посольстве в Вашингтоне также не ответили на запрос, отмечает телеканал.

Напомним, Соединенные Штаты объявили о высылке 60 российских дипломатов 26 марта. Причиной послужило отравление в британском Солсбери Сергея Юлии Скрипалей . К химатаке последних отравляющим веществом нервно-паралитического действия «Новичок» Великобритания считает причастной Россию.

Канада. Кроме того, депортировать сотрудников российских диппредставительств решили многие государства Евросоюза , а также Австралия

Российская Федерация отвергает все обвинения и заявила об ответных мерах, выслав из страны 58 американских дипломатов в Москве и двоих сотрудников генконсульства США в Екатеринбурге