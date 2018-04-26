Климов призвал поступить по принципу взаимности с США после ситуации в Сиэтле

«Это принцип дипломатии, Россия вправе поступить по принципу взаимности с США после проникновения в консульство России в Сиэтле», — сказал он (цитата по РИА «Новости» ), отметив, что все должно быть в рамках правового поля.

Климов усомнился в том, что президент США Дональд Трамп мог лично отдать приказ о проникновении в российское консульство. По его мнению, устраивая подобные провокации, в США кто-то пытается столкнуть Россию с нынешней администрацией Белого дома, «ожидая, что у нас не выдержат нервы, и мы хлопнем дверью».

В этой связи парламентарий призвал тщательно разобраться, что за неразбериха происходит в Соединенных Штатах.

Ранее в среду официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что американские власти приступили к захвату комплекса зданий генконсульства России в Сиэтле.

25 апреля также стало известно, что представители США взломали замок и проникли в резиденцию генерального консула России в Сиэтле.