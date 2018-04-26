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ЕС захотел привлечь МУС к расследованию военных преступлений в Сирии
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ЕС захотел привлечь МУС к расследованию военных преступлений в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Сопредседатели конференции по Сирии от ЕС и ООН Федерика Могерини и Стаффан де Мистура заявили о необходимости привлечения Международного уголовного суда (МУС) к расследованию фактов военных преступлений, нарушения международного гуманитарного права и прав человека в Сирии.
«Любые организации и лица, виновные в таких нарушениях, включая применение химического оружия, должны быть привлечены к ответственности», — приводит РИА «Новости» выдержку из совместного заявления Могерини и Де Мистуры по итогам второй международной донорской конференции в Брюсселе.
«Участники (конференции по Сирии) напомнили о том, что правосудие и подотчетность в переходный период необходимы для обеспечения устойчивого мира и являются неотъемлемой частью любого значимого процесса примирения», — говорится в документе.
Напомним, в середине апреля министры иностранных дел стран Евросоюза на переговорах в Люксембурге согласовали единую позицию по событиям в Сирии. При этом ЕС отказался помогать восстановлению Сирии до начала политического процесса.
Отметим, Москва выразила возмущение по поводу отсутствия Дамаска на конференции по восстановлению Сирии.
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