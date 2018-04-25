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Опрос: почти половина американцев против политики Трампа в Сирии
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Опрос: почти половина американцев против политики Трампа в Сирии 

РИА Новости 47 минут назад
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Более 45% американцев выступают против политики президента Дональда Трампа в Сирии, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Квиннипэкским университетом (Коннектикут) и опубликованного в среду.
Согласно данным опроса, 46% опрошенных не одобряют политику Трампа в Сирии, в то время как 44% респондентов поддержали президента.
"Трамп остается все таким же непопулярным, как и всегда, когда участники голосования в целом оценивают то, как он выполняет свою работу", — добавил заместитель начальника проводившего опрос подразделения Питер Браун.
Кром того, 55% опрошенных заявили, что Трамп делает мир «менее безопасным», в то время как 37% считают обратное.
Опрос проводился 20-24 апреля, в нем приняли участие более 1 тысячи человек. Погрешность 3,4%.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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