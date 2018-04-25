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Конференция в Брюсселе подтвердила приверженность суверенитету Сирии
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Конференция в Брюсселе подтвердила приверженность суверенитету Сирии 

РИА Новости 25 минут назад
БРЮССЕЛЬ, 25 апр — РИА Новости. Международная конференция в Брюсселе, участие в которой приняли 57 стран, подтвердила приверженность международного сообщества суверенитету, единству и территориальной целостности Сирии, говорится в итоговом заявлении от имени сопредседателей форума, ЕС и ООН.
"Конференция подтвердила, что только всеобъемлющее, инклюзивное и подлинное политическое решение в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН и Женевским коммюнике, отвечающее законным чаяниям сирийского народа в отношении достоинства и свободы, обеспечит устойчивое прекращение сирийского конфликта, предотвратит региональную эскалацию и возвращение ИГ*…" — говорится в заявлении.
Конференция также «подтвердила приверженность международного сообщества суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии, а также безопасности и защите всех граждан».
Участники конференции по Сирии заявили о поддержке работы спецпосланника ООН в рамках его мандата по содействию политическому процессу, поддержав усилия Стаффана де Мистуры по содействию в реализации Сочинского заявления о создании конституционного комитета. Конференция также поддержала предложение ООН о создании постоянного секретариата для содействия сформированной в рамках «Астаны» рабочей группы по пленным.
Также глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и спецпосланник ООН Стаффан де Мистура, как сопредседатели форума, призвали участников конференции по Сирии использовать свое влияние для предотвращения дальнейшего применения химоружия.
*Террористическая организация, запрещена в РФ
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