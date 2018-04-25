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Как Россия ответит на рейдерский захват консульства
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Как Россия ответит на рейдерский захват консульства 

News.ru 1 час назад
Россия имеет полное право поступить с США по принципу взаимности в ответ на незаконное проникновение в опустевшее генконсульство в Сиэтле.
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